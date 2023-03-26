МИД Германии: Заявление Путина о размещении ТЯО в Белоруссии является попыткой запугивания

Заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является "попыткой запугивания" стран мира. Об этом сообщили в МИД Германии, пишет газета Die Welt.

В публикации подчёркивается, что Берлин осудил заявление российского лидера. При этом власти Германии ничего не упомянули о проблеме хранения на территории страны вооружения США.

"Сравнение, проведённое президентом Путиным с совместным использованием ядерного оружия НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией", — подчеркнули в МИД Германии.

Ведомство также обратило внимание на то, что Белоруссия на международном уровне обязалась быть свободной от ядерного оружия, подписав несколько соответствующих деклараций.