МИД Германии: Заявление Путина о размещении ТЯО в Белоруссии является попыткой запугивания
Заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является "попыткой запугивания" стран мира. Об этом сообщили в МИД Германии, пишет газета Die Welt.
В публикации подчёркивается, что Берлин осудил заявление российского лидера. При этом власти Германии ничего не упомянули о проблеме хранения на территории страны вооружения США.
"Сравнение, проведённое президентом Путиным с совместным использованием ядерного оружия НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией", — подчеркнули в МИД Германии.
Ведомство также обратило внимание на то, что Белоруссия на международном уровне обязалась быть свободной от ядерного оружия, подписав несколько соответствующих деклараций.
Напомним, 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он отметил, что лидер соседней страны Александр Лукашенко давно ставил вопрос об этом.