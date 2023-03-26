Вучич: ЕС будет вынужден начать переговоры о вступлении Украины летом этого года

Поскольку Киев не сможет победить в военном конфликте с Москвой, летом Евросоюз будет вынужден начать переговоры о вступлении Украины. Так считает президент Сербии Александр Вучич.

"Думаю, что будет принято решение о срочном начале переговоров с возможностью быстрого, внеочередного вступления в ЕС, потому что подходит состязание за то, кто будет главой НАТО, и потому, что американцы создают свой блок внутри Европы", — заявил Вучич в эфире TV Pink.

По словам сербского лидера, особенный проамериканский блок в Евросоюзе будут составлять Польша, страны Балтики и Украина. Он считает, что это произойдёт несмотря на то, что ЕС является союзником США.