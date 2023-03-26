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26 марта, 10:33

Вучич: ЕС будет вынужден начать переговоры о вступлении Украины летом этого года

Поскольку Киев не сможет победить в военном конфликте с Москвой, летом Евросоюз будет вынужден начать переговоры о вступлении Украины. Так считает президент Сербии Александр Вучич.

"Думаю, что будет принято решение о срочном начале переговоров с возможностью быстрого, внеочередного вступления в ЕС, потому что подходит состязание за то, кто будет главой НАТО, и потому, что американцы создают свой блок внутри Европы", — заявил Вучич в эфире TV Pink.

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По словам сербского лидера, особенный проамериканский блок в Евросоюзе будут составлять Польша, страны Балтики и Украина. Он считает, что это произойдёт несмотря на то, что ЕС является союзником США.

Ранее публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков заявил о том, что Украину на европейском пути ждут голод, холод и смерть.

Обложка ©

Flickr / ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Илья Суриков
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