Врач объяснил, в каком случае боль в пояснице — повод записаться к нефрологу, а не на массаж

Обструктивный пиелонефрит — воспалительный процесс в почках, который поражает их отдельные участки — возникает из-за нарушения оттока мочи. О наличии этого заболевания могут говорить сильные боли в пояснице и повышение температуры. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-уролог ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Артур Тедеев.

Специалист объяснил, что при мочекаменной болезни конкременты могут спускаться из почек в мочевой пузырь и застревать в мочеточнике. А он, отметил Тедеев, представляет собой трубку с просветом четыре-пять миллиметров. В большинстве случаев камни застревают в месте перехода лоханки почки в мочеточник или в области соединения его с мочевым пузырём.

"В результате отток мочи нарушается, что грозит развитием острого обструктивного пиелонефрита. Это состояние характеризуется распирающими болями в поясничной области, повышением показателей температуры тела выше 38 градусов, ознобом", — сообщил уролог.

По его словам, заболевание требует немедленного вмешательства. Лечение состоит из двух этапов: сначала налаживается отток мочи и устраняются возможные осложнения, а потом камни дробятся на мелкие части и выводятся из организма. Для этого врачи используют такой метод, как уретроскопия, которая проводится под общим наркозом.

"Врач вводит инструмент в мочеточник, после обнаружения камня разбивает его с помощью лазера или пневматики и достаёт щипцами или корзинкой. В конце операции в мочеточник вставляется временный стент, который облегчает отток мочи. Через одни-двое суток его удаляют", — рассказал Тедеев.