Уролог: Эректильная дисфункция — это сигнал SOS для сосудистой системы мужчины

Эректильная дисфункция может быть первым признаком сердечно-сосудистых заболеваний и предвестником инфаркта миокарда или ишемического инсульта. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-уролог высшей квалификационной категории Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной Андрей Смерницкий.

"Механизм эрекции заключается в притоке крови по сосудам полового члена. Пенильная артерия является самой тонкой у мужчины, её диаметр не превышает 1–2 мм. Поэтому нарушение проходимости крови по пенильной артерии, например, вследствие атеросклероза сосудов, возникает раньше всего и может быть предвестником сосудистой катастрофы у мужчины в будущем, такой как инфаркт миокарда, инсульт", — отметил врач.

Уролог пояснил, что эректильная дисфункция — это регулярно возникающие у мужчины проблемы с эрекцией, которые ограничивают или делают невозможной полноценную сексуальную жизнь и наблюдаются, по крайней мере, в течение трёх месяцев. Однократные нарушения эрекции возможны у каждого мужчины и не могут трактоваться как заболевание, подчеркнул Смерницкий. Нарушение эрекции входит в топ-5 проблем со здоровьем, с которыми мужчины не обращаются к врачу, указал собеседник Лайфа.

"Причинами нарушения эрекции могут быть как заболевания, такие как сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение, гормональный дисбаланс, так и неправильный образ жизни, злоупотребление алкоголем, табакокурение, хронический стресс. Доказано, что одна выкуренная сигарета вызывает спазм всех сосудов человека на 30 минут, две сигареты в час — означает хроническую гипоксию (нехватку кислорода). У курящих мужчин риск развития нарушения эрекции в два раза выше", — предупредил доктор.

Также, по словам специалиста, зарубежные и отечественные учёные доказали, что частота половых актов положительно коррелирует с продолжительностью жизни у мужчин. Поэтому своевременное обращение к врачу поможет избежать в будущем серьёзных проблем со здоровьем и может способствовать увеличению продолжительности и качества жизни.