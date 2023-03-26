"Не надо даже надеяться": Слова Зеленского о "поражении России" взбесили пользователей Сети

Пользователи соцсети Twitter активно обсуждают недавние высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о том, что поражение России "станет надёжной гарантией от новых агрессий и кризисов". Об этом лидер Незалежной, напомним, заявил в обращении к нации накануне.

Большинство комментаторов такое заявление Зеленского попросту повергло в шок. По словам юзеров, только не знающие историю люди могут говорить о возможном полномасштабном проигрыше РФ. Вместе с этим пользователи призвали украинскую сторону стремиться к переговорам, а не выдумывать истории о "кровожадных российских войсках", чтобы получить побольше оружия от стран Запада.

"Не надо даже надеяться на поражение России, нужно призывать к переговорам", — написал один из пользователей.