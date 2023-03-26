Премьер Белоруссии: Минск будет добиваться равных условий с РФ в области грузоперевозок

Белоруссия будет добиваться равных условий с Россией в области грузоперевозок и решения вопроса о доступе к каботажным перевозкам. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко в ходе совещания с членами кабмина, которое посвящено предстоящему заседанию Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.

"Целый ряд важных вопросов для белорусских субъектов хозяйствования будет вынесен на эту встречу. Это и сотрудничество в области транспорта. Мы должны и будем добиваться равных условий в области грузоперевозок. Я имею в виду решение вопроса о доступе к каботажным перевозкам", — отметил Головченко.