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17 марта, 16:48

Кремль раскрыл темы долгого разговора Путина с Лукашенко

Песков сообщил, что Путин по телефону обсудил с Лукашенко экономическое сотрудничество

<p>Президент РФ Владимир Путин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин провёл продолжительный телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которого лидеры обсудили в том числе экономическое сотрудничество. Детали беседы сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"У нас совсем недавно состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Достаточно продолжительный, обстоятельный разговор. Обсуждали вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран", — отметил Песков.

Также Путин и Лукашенко затронули международные вопросы, повестку предстоящего Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства, перспективы строительства транспортного коридора Север – Юг через Россию, Азербайджан и Иран, а также вопросы импортозамещения.

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Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина посетит Россию на следующей неделе. Визит лидера Поднебесной состоится 20–22 марта. В Кремле уточнили, что общение двух лидеров начнётся уже 20 марта — они переговорят один на один за неформальным обедом. Основная часть переговоров состоится 21 марта, после них ожидается заявление для прессы.

Андрей Бражников
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