Кремль раскрыл темы долгого разговора Путина с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин провёл продолжительный телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которого лидеры обсудили в том числе экономическое сотрудничество. Детали беседы сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"У нас совсем недавно состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Достаточно продолжительный, обстоятельный разговор. Обсуждали вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран", — отметил Песков.

Также Путин и Лукашенко затронули международные вопросы, повестку предстоящего Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства, перспективы строительства транспортного коридора Север – Юг через Россию, Азербайджан и Иран, а также вопросы импортозамещения.