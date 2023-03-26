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26 марта, 11:45

Лыжник Устюгов передумал завершать карьеру после победы в марафоне на чемпионате России

Лыжник Устюгов стал победителем марафона на 50 км на чемпионате России

Лыжник Сергей Устюгов стал победителем гонки классическим стилем на 50 километров в рамках чемпионата России, который проходит в Тюмени.

Стоит отметить, что представитель ХМАО-Югры с первых километров дистанции ушёл в отрыв, который сумел сохранить до финиша. Более минуты ему уступил Алексей Червоткин, ставший вторым. Тройку лучших замкнул трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. После финиша Устюгов заявил, что в скором времени примет решение о возможном завершении карьеры, о котором он говорил по ходу сезона.

"Как после такой гонки уходить? Я сам даже засомневался, если я смог протерпеть столько. Не знаю, решение буду принимать летом. В сезон я летний точно вступлю, потому что завязывать резко нельзя. Поспрашиваю насчёт работы, если ничего не будет, буду бегать. Думаю, к одному старту в сезоне я смогу подготовиться, все гонки бегать очень сложно", — отметил Устюгов.

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Ранее Лайф рассказывал, как Устюгов проиграл Александру Большунову в скиатлоне на 30 километров в рамках ЧР в Тюмени, упав незадолго до финиша.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Артур Белкин
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