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26 марта, 12:07

Песков: Решения Пекина последних лет достойны изучения для внедрения опыта

Решения властей Китай, которые были приняты в последние годы, достойны изучения для имплементации опыта в других странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Те решения, которые принимались за последние несколько десятилетий китайским руководством, и легли в основу этого <…> развития. И, конечно, они достойны того, чтобы изучать с точки зрения возможной имплементации их опыта в разных других странах", — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин говорил о беспрецедентно высоких темпах развития Китая. В частности, речь идёт об инфраструктурной, логистической и социальной сферах.

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kremlin.ru

Светлана Оперук
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