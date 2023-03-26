В Москве обстреляли авто певицы Натальи Власовой, пока она была на гастролях

В Москве обстреляли автомобиль певицы Натальи Власовой. Исполнительница приехала в столицу с выступления в Иванове и обнаружила следы от выстрелов на авто, пишет "Рен-ТВ".

Известно, что машину певицы обстреляли в пяти местах. Власова уже обратилась в правоохранительные органы и сообщила о случившемся.

Последствия обстрела машины певицы Натальи Власовой. Фото © "Рен-ТВ"

"Наталья сразу же обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия. Личность злоумышленника и мотив сейчас выясняются", — сказал PR-менеджер певицы Андрей Карпов.