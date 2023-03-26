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26 марта, 12:17
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В Москве обстреляли авто певицы Натальи Власовой, пока она была на гастролях

"Рен-ТВ": В Москве обстреляли машину певицы Натальи Власовой

В Москве обстреляли автомобиль певицы Натальи Власовой. Исполнительница приехала в столицу с выступления в Иванове и обнаружила следы от выстрелов на авто, пишет "Рен-ТВ".

Известно, что машину певицы обстреляли в пяти местах. Власова уже обратилась в правоохранительные органы и сообщила о случившемся.

Последствия обстрела машины певицы Натальи Власовой. Фото © "Рен-ТВ"

Последствия обстрела машины певицы Натальи Власовой. Фото © "Рен-ТВ"

"Наталья сразу же обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия. Личность злоумышленника и мотив сейчас выясняются", — сказал PR-менеджер певицы Андрей Карпов.

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Ранее Лайф писал о том, что неизвестный обстрелял петардами здание Администрации Подольска в Московской области.

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ТАСС / Вадим Тараканов

Илья Суриков
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