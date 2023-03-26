Россиянам рассказали, как нормализовать сон и сделать его крепким

Очень часто люди сталкиваются с тем, что не могут крепко спать и, соответственно, не высыпаются, однако это можно исправить. О том, как это сделать, "Газете.ru" рассказала провизор, health-коуч и тренер по биохакингу Галина Хусаинова.

Для глубокого сна организму нужна высокая концентрация гормона сна мелатонина. Помочь этому может употребление белого мяса, творога, орехов и сыра. В них содержится аминокислота триптофан, участвующая в образовании гормона счастья серотонина, который далее преобразуется в мелатонин. Помешать здоровому и крепкому сну может и нехватка магния и витамина D.

"Здоровье кишечника тоже напрямую влияет на качество сна, поскольку путь превращения триптофана в серотонин происходит, в частности, благодаря позитивной микробиоте, которая нередко оказывается убитой из-за приёма антибиотиков и других противомикробных средств. Поэтому улучшить качество сна можно, оздоровив микробиоту", — добавила специалист.

При этом идеальным временем для сна является отрезок с 22:00 до 5–6 часов утра, так называемый циркадный ритм, который привязан к повороту Земли вокруг своей оси и действует по часовым поясам. Для того чтобы не сбивать его, нужно за два часа до сна регулировать уровень света и громкости музыки, избегать конфликтов и думать о хорошем. Любопытно, но своё расписание имеет и работа печени, головного мозга, кишечника, сердца, им также нужен отдых.

"Кроме того, волновая биофизика процессов бодрствования и сна отличается по активности мозговых импульсов/волн, измеряемой в герцах. Так, в дневные часы, когда человек работает, его внимание поглощено анализом происходящего: мозг в это время функционирует на бета-волнах, равных примерно 15–40 Гц. Когда человек спит, частота бета-волн должна упасть до 3 Гц", — добавила Хусаинова.