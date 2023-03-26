Лавров: Отношения РФ и КНР — это сила, которая принесёт глобальный мир

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая являются силой, которая принесёт стабильность и глобальный мир. Об этом он сказал в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

"Китайско-российские отношения базируются на обоюдном интересе. Мы соседи, в наших отношениях мы руководствуемся фундаментальными интересами наших стран, мы расцениваем наши двусторонние отношения как силу, которая принесёт глобальный мир и стабильность", — отметил Лавров.

По словам министра, РФ и Китай — хорошие партнёры и представляют силы добра в мире. Он указал, что союз двух стран не угрожает никакому государству.