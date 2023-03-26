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26 марта, 13:02

Лавров: Отношения РФ и КНР — это сила, которая принесёт глобальный мир

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая являются силой, которая принесёт стабильность и глобальный мир. Об этом он сказал в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

"Китайско-российские отношения базируются на обоюдном интересе. Мы соседи, в наших отношениях мы руководствуемся фундаментальными интересами наших стран, мы расцениваем наши двусторонние отношения как силу, которая принесёт глобальный мир и стабильность", — отметил Лавров.

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По словам министра, РФ и Китай — хорошие партнёры и представляют силы добра в мире. Он указал, что союз двух стран не угрожает никакому государству.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что союз России и Китая не является военным и никоим образом не угрожает странам Запада.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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