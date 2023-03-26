Новый океан на Земле может поглотить часть одного из материков, заявили учёные

На Земле может появиться новый океан, который затопит часть Африки. Специалисты утверждают, что он образуется в далёком будущем после того, как на материке продолжит формироваться раскол. Об этом говорится в публикации The Economic Times. Издание также напоминает, что в 2005 году в пустынях Эфиопии обнаружили Восточно-Африканский разлом, его длина — свыше 56 км.

"Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный разлом становится океаническим", — отметил докторант Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

Газета уточняет, что такие типы тектонических сдвигов были зафиксированы при образовании Красного моря между Африкой и Аравийским полуостровом и Аденского залива между Восточной Африкой и Западной Азией. Страны, не имеющие выхода к морю, например Уганда и Замбия, потенциально могут иметь собственные береговые линии через миллионы лет, считает эксперт.