Новый океан на Земле может поглотить часть одного из материков, заявили учёные
The Economic Times: На Земле после раскола Африки может образоваться новый океан
На Земле может появиться новый океан, который затопит часть Африки. Специалисты утверждают, что он образуется в далёком будущем после того, как на материке продолжит формироваться раскол. Об этом говорится в публикации The Economic Times. Издание также напоминает, что в 2005 году в пустынях Эфиопии обнаружили Восточно-Африканский разлом, его длина — свыше 56 км.
"Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный разлом становится океаническим", — отметил докторант Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.
Газета уточняет, что такие типы тектонических сдвигов были зафиксированы при образовании Красного моря между Африкой и Аравийским полуостровом и Аденского залива между Восточной Африкой и Западной Азией. Страны, не имеющие выхода к морю, например Уганда и Замбия, потенциально могут иметь собственные береговые линии через миллионы лет, считает эксперт.
Ранее Лайф писал, что площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 миллиона квадратных километров. Этот показатель является минимальным за 44 года спутниковых наблюдений.
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