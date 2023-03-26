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26 марта, 13:20

В Великобритании 11-летняя школьница обогнала Эйнштейна и Хокинга по уровню IQ

Школьница из Манчестера в Великобритании Анвита Патил обогнала по уровню интеллекта учёных Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, получив 162 балла за IQ-тест Менса. Об этом пишет газета Manchester Evening News.

Девочка сдавала тест в январе, на тот момент ей было 11 лет. Отец ребёнка работает консультантом в Национальной службе здравоохранения, а мать — доктор математических наук. Сама Анвита обучается в седьмом классе школы для девочек.

Результат теста Патил превысил уровень Эйнштейна и Хокинга на два балла. Известно, что оба учёных набрали по 160 баллов. Средний мировой показатель IQ находится на уровне 100 баллов.

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Когда стало известно о результатах теста девочки, её пригласили стать участницей общества Менса. Это самая крупная в мире организация для людей, обладающих выдающимся интеллектом. В ней состоит около 20 тысяч человек.

Ранее Лайф писал о том, что уровень IQ не оказывает существенного влияния на заработок. К такому выводу пришли учёные из Норвегии, Финляндии и Австралии.

Илья Суриков
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