Репродуктолог назвала 3 основные причины бесплодия

Распространение такого явления, как бесплодие, связано с модой на откладывание деторождения на более поздний срок. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-репродуктолог клиники NGC Надежда Кораблёва.

"В настоящее время средний возраст рождения первого ребёнка у женщин поднялся до 30 лет в США и до 28 лет — в России. Для сравнения: ещё в 90-е годы этот возраст составлял 23–25 лет. Конечно, мы не рекомендуем жертвовать карьерой ради семьи, но советуем заранее озаботиться вопросом репродуктивного здоровья: к примеру, принять участие в программе отложенного материнства, то есть заморозить свои яйцеклетки на будущее", — отметила она.

Ещё одной причиной бесплодия являются хламидийная и гонококковая инфекции. По словам эксперта, они поражают ворсинки, которыми выстлана маточная труба.

"Ворсинки выполняют множество задач, но главная из них — продвижение оплодотворённой яйцеклетки по маточной трубе. При этом выявить поражение ворсинок невозможно: все существующие методы исследования позволяют оценить только степень проходимости маточных труб", — подчеркнула Кораблёва.

Между тем мужской фактор становится причиной 30% выявленных случаев бесплодия. По словам специалиста, на эту проблему влияют стресс, неправильный образ жизни и плохая экология.

"Сложность для врача-репродуктолога заключается в том, что единственная возможность лечения мужского бесплодия — это сочетание процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с искусственным введением сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки", — заключила репродуктолог.