Сербия и Венгрия в 2023 году сформируют Стратегический совет по вопросам безопасности

Белград и Будапешт создадут Стратегический совет по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Pink.

"Создание [Сербией и Венгрией] Стратегического совета позволит нам более эффективно сотрудничать в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом", — сказал он.

Вучич пояснил, что создание такой структуры позволит странам сотрудничать на уровне вооружённых сил и правоохранительных органов. В связи с этим состоится встреча на высшем уровне. По словам президента Сербии, в ней примут участие глава Венгрии Каталин Новак и члены правительств двух стран. Ожидается, что мероприятие пройдёт в мае в Белграде или Нови-Саде.