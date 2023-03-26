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26 марта, 14:07

Сербия и Венгрия в 2023 году сформируют Стратегический совет по вопросам безопасности

Вучич заявил о создании Сербией и Венгрией Стратегического совета по вопросам безопасности

Белград и Будапешт создадут Стратегический совет по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Pink.

"Создание [Сербией и Венгрией] Стратегического совета позволит нам более эффективно сотрудничать в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом", — сказал он.

Вучич пояснил, что создание такой структуры позволит странам сотрудничать на уровне вооружённых сил и правоохранительных органов. В связи с этим состоится встреча на высшем уровне. По словам президента Сербии, в ней примут участие глава Венгрии Каталин Новак и члены правительств двух стран. Ожидается, что мероприятие пройдёт в мае в Белграде или Нови-Саде.

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Ранее Вучич заявил, что ЕС будет вынужден начать переговоры о вступлении Украины летом этого года. По его словам, особенный проамериканский блок в Евросоюзе будут составлять Польша, страны Балтики и Украина.

Обложка ©

Getty Images / Arpad Kurucz / Anadolu Agency

Светлана Оперук
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