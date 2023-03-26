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26 марта, 13:50

С Пиняевым, Соболевым и Песьяковым: Назван состав сборной России на первый за полтора года домашний матч

Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч против Ирака

Сборная России по футболу официально огласила стартовый состав на товарищеский матч против команды Ирака, который начнётся в 18:00 в Санкт-Петербурге. Встреча станет первой домашней для команды Валерия Карпина за последние полтора года.

Место в воротах займёт Сергей Песьяков. В защите сыграют Александр Сильянов, Руслан Литвинов, Максим Осипенко, Даниил Денисов, в средней линии — Данил Глебов, Данил Пруцев, Даниил Фомин. Атакующую тройку составят Иван Обляков, Сергей Пиняев и Александр Соболев.

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Напомним, предыдущий свой матч сборная России проводила в Тегеране против команды Ирана. Встреча завершилась со счётом 1:1. На гол Антона Миранчука с пенальти хозяева ответили точным ударом Мехди Тареми.

Обложка ©

РФС / Михаил Шапаев

Артур Белкин
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