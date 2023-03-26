В Кишинёве проходят акции за и против объединения Молдавии и Румынии

В центре Кишинёва сторонники (унионисты) и противники объединения Молдавии с Румынией провели небольшие митинги. Как сообщает ТАСС, акции приурочены к 105-й годовщине событий марта 1918 года, когда румынские войска начали наступление на северные и южные районы Молдавии, а созданный в Кишинёве Совет края проголосовал за объединение с соседней страной.

Собравшиеся у памятника Штефана чел Маре унионисты скандируют лозунг: "Молдова — румынская земля!". Видео © Telegram / "Кишинёв 24"

По данным агентства, унионисты вышли на акцию с флагами Румынии и надписями, призывающими к объединению. На митинге также было замечено несколько демонстрантов с символикой "Азова"*, у них с собой были стяги Украины, НАТО и Евросоюза.

В центре Кишинёва сегодня также параллельно проходит митинг противников объединения двух стран. Активисты движения "Хайдук" пришли с лозунгами в защиту Молдавии и молдавского языка. По их мнению, призывы к объединению с Румынией ведут республику в бездну. Впрочем, недовольны собравшиеся и нынешним правительством страны. Часть из активистов в какой-то момент начала скандировать: "Жос Майя Санду!", что означает "Долой Майю Санду!".

"Эти румынские сепаратисты хотят объединения с Румынией, а это означает ликвидацию молдавской государственности", — отметил в разговоре с журналистами лидер движения Адриан Доментюк.

Противники объединения с Румынией скандируют: "Жос Майя Санду!". Видео © Telegram / "Кишинёв 24"

Ранее Лайф сообщал, что президент Молдавии Майя Санду одобрила постановление, согласно которому государственный язык республики должен быть переименован из молдавского в румынский.