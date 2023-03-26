Забастовка работников транспорта в Германии может парализовать движение по всей стране

Масштабная забастовка сотрудников транспортной сферы в Германии, которая намечена на понедельник, 27 марта, может парализовать движение по всей стране. В связи с этим многие местные жители стараются сегодня быстрее попасть в нужные места, так как завтра общественный транспорт не будет ходить во многих немецких регионах, пишет Spiegel.

Ожидается, что в забастовке примут участие многие сотрудники транспортной сферы — от железнодорожников до сотрудников аэропортов и общественного транспорта. Главным мотивом для масштабной акции стала ситуация вокруг тарифных переговоров работодателей и трудящихся. К слову, беседа по этому поводу, начавшаяся в феврале, к настоящему времени практически зашла в тупик. В профсоюзах требуют повышения оплаты труда работникам отрасли минимум на 10–12%, однако работодатели пока могут предложить лишь поэтапное повышение на пять процентов. В преддверии забастовки железнодорожный концерн Deutsche Bahn призвал профсоюзы незамедлительно вернуться за стол переговоров и назвал анонсированную забастовку безосновательной. Впрочем, работники подобные предложения отвергают и полны решимости выйти завтра на акцию протеста.

"Людям не только мало платят, они безнадёжно перегружены работой", — отметил в разговоре с журналистами глава профсоюза Verdi Франк Вернеке.