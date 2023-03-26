Сийярто заявил, что СМИ Нидерландов вырезали кусок о коррупции в ЕП из его интервью

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсетях заявил, что один телеканал Нидерландов вырезал из его интервью фрагмент, в котором он выступает с критикой Европарламента из-за коррупции.

Вместо этого журналисты вставили фрагменты в духе "Венгрия — хороший друг Путина" и прочими, к которым, как признаётся глава ведомства, они "уже привыкли".

"Это факт (что Европарламент является. — Прим. Лайфа) одной из самых (коррумпированных организаций. — Прим. Лайфа) в мире, это точно. Там была системная коррупция, основанная на членах ЕП, их помощниках, ещё ком-то, кто сейчас задержан и в отношении кого ведётся следствие", — заметил Сийярто в вырезанном фрагменте, который он также опубликовал.

Он заметил, что европейские институты зачастую обвиняют Венгрию в нарушении принципов верховенства права и непрозрачности, однако то же самое наблюдается и в ряде других стран: например, это было заметно при процессе закупки вакцин от коронавируса. Кроме того, Сийярто отверг утверждения о том, что Будапешт является изолированным из-за позиции по конфликту на Украине и антироссийским санкциям. Более того, он признался, что многие коллеги выражали ему поддержку в этом вопросе в личной беседе, но не могли делать это публично.

По мнению Сийярто, Венгрия относится к большинству стран мира, которые выступают за мирное урегулирование ситуации на Украине и не входят в "трансатлантический пузырь".