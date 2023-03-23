Венгрия встревожена планами Великобритании поставить ВСУ боеприпасы с обеднённым ураном

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш раскритиковал решение Великобритании отправить Украине боеприпасы с обеднённым ураном. По его словам, этот шаг точно не ведёт к деэскалации. К тому же Будапешт встревожен мнением учёных и экспертов о том, к чему может привести применение таких снарядов.