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Опубликовано 23 марта 2023, 16:49

Венгрия встревожена планами Великобритании поставить ВСУ боеприпасы с обеднённым ураном

Венгерский политик Гуйяш: Мы никому бы не советовали посылать оружие, содержащее уран

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш раскритиковал решение Великобритании отправить Украине боеприпасы с обеднённым ураном. По его словам, этот шаг точно не ведёт к деэскалации. К тому же Будапешт встревожен мнением учёных и экспертов о том, к чему может привести применение таких снарядов.

"Мнение Венгрии о поставках оружия известно, мы никому бы не советовали посылать оружие, содержащее уран", заявил Гуйяш на брифинге в четверг.

Что такое снаряды с обеднённым ураном и в чём их опасность
Что такое снаряды с обеднённым ураном и в чём их опасность

Напомним, что заявление замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди о передаче Киеву боеприпасов с обеднённым ураном вызвало огромный резонанс. Как известно, такие снаряды США использовали в Югославии, сбросив на страну более 40 тысяч бомб. Президент России Владимир Путин ответил Лондону, что в таком случае Москва будет вынуждена отреагировать должным образом. Министр обороны Шойгу назвал намерение Британии поставить Украине снаряды с обеднённым ураном ещё одной пройденной ступенькой, ведущей к ядерной конфронтации. Американский журнал Military Watch в свою очередь уже сравнил эффект от применения снарядов с обеднённым ураном с последствиями Хиросимы.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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