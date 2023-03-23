Венгрия встревожена планами Великобритании поставить ВСУ боеприпасы с обеднённым ураном
Венгерский политик Гуйяш: Мы никому бы не советовали посылать оружие, содержащее уран
Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш раскритиковал решение Великобритании отправить Украине боеприпасы с обеднённым ураном. По его словам, этот шаг точно не ведёт к деэскалации. К тому же Будапешт встревожен мнением учёных и экспертов о том, к чему может привести применение таких снарядов.
"Мнение Венгрии о поставках оружия известно, мы никому бы не советовали посылать оружие, содержащее уран", — заявил Гуйяш на брифинге в четверг.
Напомним, что заявление замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди о передаче Киеву боеприпасов с обеднённым ураном вызвало огромный резонанс. Как известно, такие снаряды США использовали в Югославии, сбросив на страну более 40 тысяч бомб. Президент России Владимир Путин ответил Лондону, что в таком случае Москва будет вынуждена отреагировать должным образом. Министр обороны Шойгу назвал намерение Британии поставить Украине снаряды с обеднённым ураном ещё одной пройденной ступенькой, ведущей к ядерной конфронтации. Американский журнал Military Watch в свою очередь уже сравнил эффект от применения снарядов с обеднённым ураном с последствиями Хиросимы.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo