Вучич поблагодарил Россию за предоставление дополнительного места для хранения газа

Россия предоставила Сербии дополнительное место для хранения 100 миллионов кубометров газа, сообщил сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу "ТВ Пинк".

Он отметил, что сейчас газовые запасы Белграда составляют 520 миллионов кубометров. При этом страна хочет добить данный показатель до 700 миллионов кубов. В связи с этим сербы строят интерконнектор с Болгарией, чтобы получать голубое топливо из других стран. А запасы газа теперь будут храниться в российской части подземного хранилища "Банатский двор".

"Россия нам предоставила возможность хранения ещё ста миллионов кубометров в своей части подземного хранилища газа "Банатский двор", за что ей спасибо. Это важно для нас", — добавил Вучич.