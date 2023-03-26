"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

26 марта, 15:20

Вучич поблагодарил Россию за предоставление дополнительного места для хранения газа

Вучич: РФ предоставила Сербии дополнительное место для хранения 100 млн кубометров газа

Россия предоставила Сербии дополнительное место для хранения 100 миллионов кубометров газа, сообщил сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу "ТВ Пинк".

Он отметил, что сейчас газовые запасы Белграда составляют 520 миллионов кубометров. При этом страна хочет добить данный показатель до 700 миллионов кубов. В связи с этим сербы строят интерконнектор с Болгарией, чтобы получать голубое топливо из других стран. А запасы газа теперь будут храниться в российской части подземного хранилища "Банатский двор".

"Россия нам предоставила возможность хранения ещё ста миллионов кубометров в своей части подземного хранилища газа "Банатский двор", за что ей спасибо. Это важно для нас", — добавил Вучич.

В Сербии выступили за отставку министра из-за антироссийского высказывания

В Сербии выступили за отставку министра из-за антироссийского высказывания

А ранее сообщалось, что после трёхмесячного перерыва "Молдовагаз" вернулся к закупкам газа у России. Как отметил глава компании Вадим Чебан, поставки будут предназначены для потребителей на правом берегу Днестра.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Мировая политика
  • Энергетика
  • Экономика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров