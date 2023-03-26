Перенос визита Карла III не даёт Парижу и Лондону перевернуть страницу, заявили во Франции
Перенос визита британского короля Карла III во Францию не даёт двум государствам перевернуть страницу в отношениях. Об этом сообщил председатель комиссии французского Сената по иностранным делам, обороне и вооружённым силам Кристиан Камбон.
"Упущена возможность перевернуть страницу в отношениях с Соединённым Королевством", — отметил он в беседе с Le Journal du Dimanche, комментируя отмену четырёхдневного визита, который должен был начаться сегодня.
Камбон намерен был встретить британского монарха в Люксембургском дворце, где выступление Карла III 29 марта должно было указать, какие связи Лондон планирует поддерживать с Парижем после того, как покинул ЕС. В течение недели у сенатора была возможность знакомиться с документами о том, с какими рисками связаны церемонии с участием британской королевской четы. По словам другого французского чиновника, приходилось выбирать между сокращением программы или "логистическим кошмаром". Он подчеркнул, что на каждом этапе причастных к подготовке визита преследовал бы "призрак неудачи".
Ранее Лайф писал, что визит Карла III во Францию перенесли из-за протестов против пенсионной реформы. В Елисейском дворце объяснили это тем, что хотят принять монарха в условиях, соответствующих дружественным отношениям государств.
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