Перенос визита Карла III не даёт Парижу и Лондону перевернуть страницу, заявили во Франции

"Упущена возможность перевернуть страницу в отношениях с Соединённым Королевством", — отметил он в беседе с Le Journal du Dimanche , комментируя отмену четырёхдневного визита, который должен был начаться сегодня.

Камбон намерен был встретить британского монарха в Люксембургском дворце, где выступление Карла III 29 марта должно было указать, какие связи Лондон планирует поддерживать с Парижем после того, как покинул ЕС. В течение недели у сенатора была возможность знакомиться с документами о том, с какими рисками связаны церемонии с участием британской королевской четы. По словам другого французского чиновника, приходилось выбирать между сокращением программы или "логистическим кошмаром". Он подчеркнул, что на каждом этапе причастных к подготовке визита преследовал бы "призрак неудачи".