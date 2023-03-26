"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

26 марта, 15:25

Перенос визита Карла III не даёт Парижу и Лондону перевернуть страницу, заявили во Франции

Перенос визита британского короля Карла III во Францию не даёт двум государствам перевернуть страницу в отношениях. Об этом сообщил председатель комиссии французского Сената по иностранным делам, обороне и вооружённым силам Кристиан Камбон.

"Упущена возможность перевернуть страницу в отношениях с Соединённым Королевством", — отметил он в беседе с Le Journal du Dimanche, комментируя отмену четырёхдневного визита, который должен был начаться сегодня.

Камбон намерен был встретить британского монарха в Люксембургском дворце, где выступление Карла III 29 марта должно было указать, какие связи Лондон планирует поддерживать с Парижем после того, как покинул ЕС. В течение недели у сенатора была возможность знакомиться с документами о том, с какими рисками связаны церемонии с участием британской королевской четы. По словам другого французского чиновника, приходилось выбирать между сокращением программы или "логистическим кошмаром". Он подчеркнул, что на каждом этапе причастных к подготовке визита преследовал бы "призрак неудачи".

Карл III присвоил титул рыцаря гитаристу группы Queen Мэю

Карл III присвоил титул рыцаря гитаристу группы Queen Мэю

Ранее Лайф писал, что визит Карла III во Францию перенесли из-за протестов против пенсионной реформы. В Елисейском дворце объяснили это тем, что хотят принять монарха в условиях, соответствующих дружественным отношениям государств.

Обложка ©

Getty Images / Ian Vogler – WPA Pool

Никита Осипов
  • Новости
  • Великобритания
  • Карл III
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров