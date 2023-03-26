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26 марта, 15:43

Стало известно, когда состоятся визит Гросси на ЗАЭС и ротация инспекторов МАГАТЭ

Советник главы "Росэнергоатома" Карчаа: Визит Гросси на ЗАЭС состоится 29 марта

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 29 марта посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. По его словам, одновременно произойдёт и ротация инспекторов МАГАТЭ.

"В среду встречаем на ЗАЭС делегацию во главе с Гросси, их 18 человек", — приводит ТАСС слова советника главы "Росэнергоатома".

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договорённость по вопросу создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции была уже близко, но Украина заблокировала её.

Обложка ©

ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA

Наталья Исакова
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