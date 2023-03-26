Стало известно, когда состоятся визит Гросси на ЗАЭС и ротация инспекторов МАГАТЭ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 29 марта посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. По его словам, одновременно произойдёт и ротация инспекторов МАГАТЭ.

"В среду встречаем на ЗАЭС делегацию во главе с Гросси, их 18 человек", — приводит ТАСС слова советника главы "Росэнергоатома".