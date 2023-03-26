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26 марта, 15:40

Вылетевший из Нижнего Новгорода в Москву самолёт подал сигнал бедствия и возвращается

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet, который выполняет рейс из Нижнего Новгорода в Москву, после взлёта подал сигнал бедствия. В данный момент лайнер возвращается в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Самолёт Sukhoi Superjet рейсом Нижний Новгород – Москва подал сигнал бедствия и возвращается", — рассказал собеседник агентства.

Что именно стало причиной инцидента, не сообщается.

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Ранее Лайф рассказывал, что двух пьяных россиян сняли с рейса в аэропорту Алма-Аты за оскорбление бортпроводников. Им выписали штрафы.

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ТАСС / Александр Щербак

Варвара Романова
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