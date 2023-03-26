Вылетевший из Нижнего Новгорода в Москву самолёт подал сигнал бедствия и возвращается

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet, который выполняет рейс из Нижнего Новгорода в Москву, после взлёта подал сигнал бедствия. В данный момент лайнер возвращается в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.