Вылетевший из Нижнего Новгорода в Москву самолёт подал сигнал бедствия и возвращается
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet, который выполняет рейс из Нижнего Новгорода в Москву, после взлёта подал сигнал бедствия. В данный момент лайнер возвращается в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
"Самолёт Sukhoi Superjet рейсом Нижний Новгород – Москва подал сигнал бедствия и возвращается", — рассказал собеседник агентства.
Что именно стало причиной инцидента, не сообщается.
Ранее Лайф рассказывал, что двух пьяных россиян сняли с рейса в аэропорту Алма-Аты за оскорбление бортпроводников. Им выписали штрафы.
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ТАСС / Александр Щербак