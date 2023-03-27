Что известно об американской гиперзвуковой ракете AGM-183A ARRW Оглавление Испытание американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW против "Кинжала" Гиперзвуковые ракеты США: AGM-183A Гиперзвуковую ракету США начали создавать с оглядкой на российские гиперзвуковые технологии. Однако доработать AGM-183A вышло сложнее, чем казалось на первый взгляд. 32057 32057 Ракета Lockheed Martin AGM-183A ARRW. Обложка © Air Force / Giancarlo Casem

В 2020-м США официально признали отставание в гиперзвуковой гонке от России и КНР. Начало производства и принятие на вооружение ракет AGM-183A откладывалось несколько раз из-за ряда проблем, которые вскрывались на испытаниях. Запланированные на 2022 год закупки ARRW также отменены, по крайней мере, пока. Судя по обрывочной информации, последний запуск ARRW ничего кардинально не изменил.

Испытание американской гиперзвуковой ракеты

13 марта в США состоялись испытания американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A, которые представители ВВС США назвали "частично успешными".

— Тест достиг нескольких целей, и инженеры, и тестировщики команды ARRW собирают данные для дальнейшего анализа, — говорится в сообщении.

В 2021 году перспективная гиперзвуковая ракета ARRW испытывалась трижды: все пробные пуски оказались неудачными. Весной 2022-го США форсировали работу над гиперзвуком после первого в мире успешного боевого применения ВС РФ гиперзвуковой ракеты "Кинжал" на Украине, однако довести ракету до полноценного боевого изделия пока не удаётся.

ВВС США снова провели лётные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Фото © Air Force / Giancarlo Casem

14 мая 2022-го состоялось первое успешное лётное испытание ARRW: ракета набрала высоту в 12 километров, достигла скорости около пяти чисел Маха. Новость разлетелась на весь мир, тем не менее эксперты указали на массу недоработок. 12 декабря 2022-го Пентагон отчитался об успешном пуске полноценного прототипа ракеты AGM-183A. Как и в прошлый раз, ракета достигла скорости в 5 Махов.

AGM-183A ARRW против "Кинжала"

ARRW Air-Launched Rapid Response Weapon — это крылатая ракета AGM-183A с тактической планирующей боеголовкой. То есть двухступенчатая ракета "воздух – земля", разработанная компанией Lockheed Martin. Создание этой ракеты, по словам ряда зарубежных экспертов, было сопряжено с решением сложнейших технологических задач, вставших перед американской промышленностью впервые.

— Судя по открытым данным, она работает не на прямоточном воздушно-реактивном двигателе (ПВРД), а на твердотопливном. Проблема в том, что данных очень мало, а вопросов — лично у меня — много, — поделился военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.

По словам эксперта, если следовать данным открытых источников, ARRW сильно уступает российскому "Кинжалу", с которым её часто сравнивают.

— Дальность полёта AGM-183A ARRW — 1600 километров, ничего особенного. Наш "Кинжал" летает на две тысячи километров. Скорость, которую они надеются достичь, — 21 число Маха, что само по себе достижимо, но пока летают на пяти-семи Махах. У "Кинжала" скорость — 10-12 Махов, — отметил Сивков.

Гиперзвуковая ракета "Кинжал". Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Подлётное время AGM-183A ARRW — семь-десять минут, у "Кинжала" — полторы минуты. В качестве носителя ARRW используется бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress. Ракеты "Кинжал" размещаются под фюзеляжем сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31, что позволяет добиться быстрой доставки ракеты в точку боевого применения.

Гиперзвуковые ракеты США: AGM-183A

Эксперты отмечают, что значительная часть испытаний ARRW, предположительно, завершилась неудачей и последнее могло завершиться аналогично.

— Большинство испытаний ARRW провалилось, последнее ведь тоже "частично успешное". Попробуем порассуждать, что у них получилось. То, что они достигли дальности в 1,6 тысячи километров при массе в 3,2 тонны, — не сенсация. Интересно, как решается вопрос с маневрированием, это для гиперзвука ключевой момент. Неизвестно, что там у них с головкой самонаведения (ГСН) и системой управления планирующими блоками. Насколько я помню, там была проблема с созданием таких блоков, которые бы не разрушались при выходе на гиперзвук, — отмечает военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.

По словам Сивкова, ARRW проектировалась как средство поражения "быстро меняющих положение целей", однако добиться такой возможности будет непросто. Неизвестно, решён ли американцами вопрос перехвата/захвата целей и обнаружения их на конечном участке.

— Как это может быть технически достигнуто? Я могу предположить, что они на конечном участке, где ракета идёт к цели, снижают скорость до уровня ниже гиперзвуковой (ниже 5 Махов) и в этом режиме она будет лететь до цели. Но, если она в таком режиме будет лететь до цели, она будет сбиваться нашей системой ПВО-ПРО, — отмечает военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.

Официальные представители ВВС США отмечают, что в данный момент проходят "квалификационные испытания подсистем" ракеты. Это значит, что на испытаниях, вероятно, были выявлены критические ошибки, наличие которых исключает передачу технологии гиперзвуковой ракеты в производство. Присутствие этих ошибок может поставить крест на немедленном производстве ракеты и её боевом развёртывании в авиационных частях США в Европе.

Авторы Евгений Жуков