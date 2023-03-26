Казахстан со счётом 3:2 обыграл Данию в отборе на Евро-2024

Сборная Казахстана со счётом 3:2 обыграла команду из Дании в матче второго тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась на стадионе "Астана-Арена".

Среди датских футболистов дважды отличился форвард Расмус Хёйлунн. Игроки из сборной Казахстана вышли вперёд в конце матча. Мячи в ворота соперника забили Бахтиёр Зайнутдинов, Асхат Тагыберген и Абат Аймбетов.