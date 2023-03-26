"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

26 марта, 16:43

Казахстан со счётом 3:2 обыграл Данию в отборе на Евро-2024

Сборная Казахстана со счётом 3:2 обыграла команду из Дании в матче второго тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась на стадионе "Астана-Арена".

Среди датских футболистов дважды отличился форвард Расмус Хёйлунн. Игроки из сборной Казахстана вышли вперёд в конце матча. Мячи в ворота соперника забили Бахтиёр Зайнутдинов, Асхат Тагыберген и Абат Аймбетов.

С Пиняевым, Соболевым и Песьяковым: Назван состав сборной России на первый за полтора года домашний матч

С Пиняевым, Соболевым и Песьяковым: Назван состав сборной России на первый за полтора года домашний матч

Ранее Лайф писал, что Хорватия сыграла вничью с Уэльсом в отборе на чемпионат Европы 2024 года. Матч, состоявшийся в Сплите, завершился со счётом 1:1.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ALEX SULTANOV

Никита Осипов
  • Новости
  • Казахстан
  • дания
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров