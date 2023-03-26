Казахстан со счётом 3:2 обыграл Данию в отборе на Евро-2024
Сборная Казахстана со счётом 3:2 обыграла команду из Дании в матче второго тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась на стадионе "Астана-Арена".
Среди датских футболистов дважды отличился форвард Расмус Хёйлунн. Игроки из сборной Казахстана вышли вперёд в конце матча. Мячи в ворота соперника забили Бахтиёр Зайнутдинов, Асхат Тагыберген и Абат Аймбетов.
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Ранее Лайф писал, что Хорватия сыграла вничью с Уэльсом в отборе на чемпионат Европы 2024 года. Матч, состоявшийся в Сплите, завершился со счётом 1:1.
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ТАСС / EPA / ALEX SULTANOV