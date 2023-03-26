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26 марта, 16:46

Из книг Агаты Кристи в США вырезали слова о чернокожей женщине в темноте и критику носов

В США внесли "толерантные" правки в произведения Агаты Кристи

В книги английской писательницы Агаты Кристи внесли "толерантные" правки с учётом современной повестки и критики некоторых особо "чувствительных" читателей. Об этом сообщает The Telegraph.

Вмешаться в тексты произведений решило американское издательство HarperCollins. В частности, изменения затронули истории про Эркюля Пуаро и мисс Марпл.

К примеру, цензоры удалили из "Карибской тайны" фрагмент, в котором герой не видит чернокожую женщину ночью в кустах. А в романе "Смерть на Ниле" убрали фразу "глаза у них просто отвратительные, и носы тоже", которую произносила героиня относительно пристававших к ней детей.

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Кроме того, из сборника "Последние дела и две другие истории мисс Марпл" исключили упоминание о том, что судья злится, требуя завтрак, из-за его "индийского характера".

Ранее Лайф писал о том, что обладатель авторских прав на книги Роальда Даля намерен цензурировать произведения ради толерантности. К примеру, одного из героев назвали "огромный" вместо оригинального "толстый". Такие правки осудила писательница Имоджен Вест-Найтс.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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