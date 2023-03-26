Из книг Агаты Кристи в США вырезали слова о чернокожей женщине в темноте и критику носов
В США внесли "толерантные" правки в произведения Агаты Кристи
В книги английской писательницы Агаты Кристи внесли "толерантные" правки с учётом современной повестки и критики некоторых особо "чувствительных" читателей. Об этом сообщает The Telegraph.
Вмешаться в тексты произведений решило американское издательство HarperCollins. В частности, изменения затронули истории про Эркюля Пуаро и мисс Марпл.
К примеру, цензоры удалили из "Карибской тайны" фрагмент, в котором герой не видит чернокожую женщину ночью в кустах. А в романе "Смерть на Ниле" убрали фразу "глаза у них просто отвратительные, и носы тоже", которую произносила героиня относительно пристававших к ней детей.
Кроме того, из сборника "Последние дела и две другие истории мисс Марпл" исключили упоминание о том, что судья злится, требуя завтрак, из-за его "индийского характера".
Ранее Лайф писал о том, что обладатель авторских прав на книги Роальда Даля намерен цензурировать произведения ради толерантности. К примеру, одного из героев назвали "огромный" вместо оригинального "толстый". Такие правки осудила писательница Имоджен Вест-Найтс.
Unsplash