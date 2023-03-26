В Туркменистане явка на выборы в парламент составила более 91%

На момент закрытия избирательных участков в Туркмении явка на выборы в Меджлис (парламент) страны составила 91,12%. Об этом сообщил Центризбирком Туркменистана.

"На выборах в депутаты Меджлиса Туркменистана до 19:00 проголосовало 91,12% избирателей", — сказано в сообщении.

На данный момент продолжается голосование на 42 участках, которые были созданы при дипломатических миссиях Туркмении за рубежом. Оно продлится до 19:00 по местному времени тех стран, где они находятся.