В Туркменистане явка на выборы в парламент составила более 91%
На момент закрытия избирательных участков в Туркмении явка на выборы в Меджлис (парламент) страны составила 91,12%. Об этом сообщил Центризбирком Туркменистана.
"На выборах в депутаты Меджлиса Туркменистана до 19:00 проголосовало 91,12% избирателей", — сказано в сообщении.
На данный момент продолжается голосование на 42 участках, которые были созданы при дипломатических миссиях Туркмении за рубежом. Оно продлится до 19:00 по местному времени тех стран, где они находятся.
Ранее Лайф писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально подал заявку в качестве кандидата в лидеры страны на предстоящих выборах 14 мая.
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