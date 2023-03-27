Ядерный ферзь: Что означает размещение российского ТЯО в Белоруссии Как на Западе отреагировали на размещение ТЯО в Белоруссии и что это означает. 26 марта, 23:40 Военнослужащие во время развёртывания и загрузки квазибаллистических ракет оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Белоруссия становится ядерными воротами России на границах с НАТО и Украиной. На Западе отреагировали на размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. Пентагон заявил, что не видит оснований корректировать размещение собственных ядерных сил. Евросоюз в ответ готов ввести новые санкции, отметил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Хотя очевидно, что европейцы уже не знают, что включать в "страшный" 12-й пакет новых антироссийских ограничений.

— Белоруссия ещё может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями, — подчеркнул Боррель. Он также назвал размещение Белоруссией у себя российского ядерного оружия "эскалацией и угрозой европейской безопасности", забыв про американское ядерное оружие на территории Европы.

Напомним, о строительстве хранилища ТЯО к 1 июля на территории союзной республики сообщил президент Владимир Путин. Российский лидер добавил, что с 3 апреля начнётся подготовка белорусских экипажей. По его словам, в Белоруссии уже находятся носители (российского) ядерного оружия: это доработанные по договорённости с Минском Су-24, ОТРК "Искандер-М", а также наши Миг-31 с "Кинжалами", всё это прикрывают современные средства ПВО, включая переданные С-400.

— Мы не передаём. И США своим союзникам не передают. Мы, в принципе, делаем всё то же самое, что они делали десятилетиями. Они имеют в определённых странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич (Лукашенко. — Прим. Лайфа) и попросил, — сказал президент Путин.

Что означает размещение ТЯО в Белоруссии

Специальные боеприпасы будут храниться и контролироваться Армией России. В современных армиях при помощи ТЯО предусмотрен взлом линии обороны противника, также это оружие применяют для ударов по вражеским штабам, складам техники и транспортным узлам. Его дальность исчисляется сотнями километров. Озвученные российской стороной специальные боевые части ракет, например для Су-24 мощностью около 30 килотонн, для ОТРК "Искандер-М" могут составлять 50 килотонн.

Мобильные ОТРК "Искандер-М". Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Президент России уже объяснил решение Москвы и Минска ответом на эскалацию конфликта на Украине, организованную Западом. Этому шагу сопутствовали концентрация войск НАТО у границы Белоруссии, агрессивная политика Варшавы, а также готовность поставлять Украине снаряды с урановым сердечником.

— Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счёте приближает этот самый ядерный апокалипсис. Это не означает, что он состоится, и я уже об этом говорил. Но всадники Апокалипсиса уже в пути и продолжают своё движение, можете не сомневаться, — сказал накануне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Реакция Запада

— Мы видели сообщения об этом объявлении России, будем продолжать следить за данной ситуацией. Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие, — говорится в распространённом Пентагоном заявлении.

Американское ядерное оружие размещено на военных базах Büchel (Германия), Kleine Brogel (Бельгия), Aviano и Ghedi-Torre (Италия), Volkel (Нидерланды) и Inçirlik (Турция).

Игра Запада на нервах получила тренд на развитие, и теперь все понимают, чем может закончиться спецоперация на Украине, если элиты США и Европы не усадят Киев за стол переговоров. Размещение ТЯО в Белоруссии также призвано охладить пыл русофобствующих политиков у границы Калининграда, считают эксперты. К тому же сокращение важных подлётных минут к противнику не помешает России в защите своей границы.

Острее всего на размещение российского тактического ядерного оружия отреагировали ближайшие соседи Минска. Секретарь СНБО Украины Данилов написал в "Твиттере", что "Россия взяла Белоруссию в заложники", но вспомнить, чьим заложником является Киев, очевидно, постеснялся. Польские эксперты уже объяснили своим гражданам, что официальная дальность "Искандеров" составляет до 500 километров: "Ракеты, размещённые в Беларуси, могут угрожать практически всей территории Польши, а также ближайших стран". Учитывая, что ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявлял, что "Украина будет отстаивать свою независимость либо мы будем вынуждены вступить в этот конфликт", вероятно, это ожидаемый ход для Варшавы. Именно поэтому новостная подача западных СМИ призвана успокоить европейцев якобы несерьёзностью намерений российской стороны и пустыми угрозами.

Берлин назвал запугиванием размещение ядерного оружия в Белоруссии. В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии и назвали это "попыткой устрашения".

— Сравнение президента Путина с ядерным распределением сил НАТО обманчиво и не может служить для оправдания шага, объявленного Россией, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ.

Кажется, миру немного не до ядерных ракет в Минске. Париж собирает хронику разграбленных и сожжённых городов, бастовавших против пенсионной реформы, желая в сводках прессы читателям "хорошего чтения и прекрасного дня" и попутно ужасаясь убийству преподавательницы из 12-го района столицы Франции, зарезанной, по предварительной версии, собственным мужем. В США идёт разбор завалов после смертельного торнадо, разрушившего самые бедные районы в дельте Миссисипи.

Немногие в Европе пока готовы сопротивляться официальной линии. Один из немногих — колумнист Der Spiegel Рене Пфистер — делает вывод, что скоро немцы очнутся от иллюзии, созданной нынешним канцлером, что они якобы могут положиться на США как на державу-покровительницу, и осознают, что беспомощны, а ядерные боеголовки из России окажутся направлены именно на них.

CNN успокаивает аудиторию объяснением разницы между тактическим и стратегическим ядерным оружием: мол, это не те огромные ракеты, способные стереть с лица земли жизнь. По мнению аналитиков, которых опросило издание, действия России призваны лишь напугать мир, но такой шаг — не реакция на эскалацию, организованную Западом, а попытка отвлечься от собственных проблем. Хотя (здесь журналисты не приводят примеров) их просто нет.

В конце заметки издание всё же соглашается, что размещение тактического ядерного оружия в республике "приближает его не только к Украине, но и Польше, Литве и Латвии, всем союзникам по НАТО". Что на самом деле сулит критическое осмысление дальнейшей антироссийской политики этими странами и бесконечных угроз в адрес России.

Авторы Елена Стафеева