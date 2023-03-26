В Москве ожидается туман и сильное ухудшение видимости до утра понедельника

В ближайшее время и до утра 27 марта ожидается туман. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы. Уточняется, что возможно ухудшение видимости до 200–700 метров.

"По данным МЧС, в ближайшее время и до завтрашнего утра в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 метров", — сказано в сообщении Департамента в телеграм-канале.

Там также уточнили, что в Москве возможно образование гололедицы. Водителей предупредили о том, что на дорогах необходимо быть внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения. Также нельзя включать дальний свет фар, возможна работа только габаритных огней и противотуманных фар.