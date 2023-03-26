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26 марта, 17:03

В Москве ожидается туман и сильное ухудшение видимости до утра понедельника

В ближайшее время и до утра 27 марта ожидается туман. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы. Уточняется, что возможно ухудшение видимости до 200–700 метров.

"По данным МЧС, в ближайшее время и до завтрашнего утра в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 метров", — сказано в сообщении Департамента в телеграм-канале.

Там также уточнили, что в Москве возможно образование гололедицы. Водителей предупредили о том, что на дорогах необходимо быть внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения. Также нельзя включать дальний свет фар, возможна работа только габаритных огней и противотуманных фар.

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Ранее Лайф писал о том, что воскресенье, 26 марта, в Москве может стать самым дождливым за последние 75 лет. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Илья Суриков
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