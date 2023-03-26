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26 марта, 18:38

"Я посол!": Москвич с "дипломатическим иммунитетом" устроил погром в винном магазине

В Москве мужчина представился послом Швейцарии и устроил погром в винном магазине

В Москве мужчина представился послом Швейцарии и устроил погром в винном магазине "Ароматный мир" на Покровке. На видео, которое появилось в соцсетях, неадекват в шапке с надписью Switzerland разбивает стеклянную дверь и нецензурно выражается в адрес сотрудников торговой точки.

"Ты в тюрьму сядешь! Я посол! Специальный. В России", — выкрикивает мужчина.

При этом злоумышленник подчеркнул, что не будет наказан, так как у него есть "дипломатический иммунитет". Местные жители сообщают, что всё прошло ещё 18 марта, "посла" уже задержали правоохранители.

В Перми мужчина с ножом украл из подсобки кафе всю наличку

В Перми мужчина с ножом украл из подсобки кафе всю наличку

Ранее Лайф писал, что в Омске поймали рецидивиста-мумию, который обокрал ювелирный. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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