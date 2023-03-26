"Всё из-за американских военных": Заявление Путина о долларе вызвало беспокойство в Конгрессе США
Конгрессвумен Грин обеспокоила судьба доллара после слов Путина о расчётах в юанях
Конфликт на Украине непременно обернётся негативными последствиями для американской экономики. Такое заявление сделала член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин. Так она прокомментировала предложение российского президента Владимира Путина переходить в расчётах с другими государствами на юань.
"Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а всё из-за американских военных, авторов украинского кризиса", — написала Грин в "Твиттере".
Конгрессвумен также призвала американские власти прекратить прокси-войну с Россией, пока американской экономике не был нанесён "непоправимый экономический ущерб".
Ранее Путин заявил, что США пилят сук, на котором сидят, ограничивая использование доллара. Как отметил глава государства, все страны с золотовалютными резервами наверняка уже задумались о ненадёжности Вашингтона после заморозки российских резервов.
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