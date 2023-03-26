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26 марта, 19:25

Сборная Англии победила команду Украины со счётом 2:0

В матче квалификации Евро-2024 сборная Англии одержала победу над командой Украины. Встреча состоялась в Лондоне. Хозяева поля победили со счётом 2:0.

В составе победителей голами отметились Гарри Кейн и Букайо Сака. В результате в таблице группы С Англия лидирует (6 очков), Украина располагается на пятой строке.

Нужно отметить, что некоторые украинские фанаты пришли на игру с плакатами политического содержания. Так, они призвали как можно быстрее передать их стране истребители F-16. Это при том, что на матчах под эгидой ФИФА и УЕФА политические баннеры запрещены.

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Ранее Лайф писал, что Хорватия сыграла вничью с Уэльсом в отборе на чемпионат Европы 2024 года. Матч, состоявшийся в Сплите (Хорватия), завершился со счётом 1:1.

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Twitter / England

Арина Родионова
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