Сборная Англии победила команду Украины со счётом 2:0

В матче квалификации Евро-2024 сборная Англии одержала победу над командой Украины. Встреча состоялась в Лондоне. Хозяева поля победили со счётом 2:0.

В составе победителей голами отметились Гарри Кейн и Букайо Сака. В результате в таблице группы С Англия лидирует (6 очков), Украина располагается на пятой строке.

Нужно отметить, что некоторые украинские фанаты пришли на игру с плакатами политического содержания. Так, они призвали как можно быстрее передать их стране истребители F-16. Это при том, что на матчах под эгидой ФИФА и УЕФА политические баннеры запрещены.