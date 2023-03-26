СМИ узнали о новой роли, уготованной Кремниевой долине Пентагоном

Пентагон намерен использовать стартапы Кремниевой долины для производства оружия. В оборонном ведомстве США планируют таким образом обеспечить конкурентоспособность страны в борьбе с Китаем в сфере военных технологий. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Пентагон стремится привлечь стартапы Кремниевой долины к своим усилиям по разработке новых оружейных технологий и созданию более гибкой сети поставщиков, поскольку США стремятся идти в ногу с военными достижениями Китая", — сообщает издание.

По данным газеты, желание привлечь частный капитал связано с опасениями, что оборонная промышленность США может стать зависимой от ряда крупных компаний из-за высокой консолидации. По мнению чиновников Пентагона, КНР преуспевает в некоторых ключевых технологиях. Речь идёт о небольших беспилотниках и гиперзвуковых ракетах. Издание отмечает, что это произошло благодаря использованию внешних государственно-частных фондов. WSJ подчёркивает, что Китай сам "организован как Кремниевая долина".