Арестована часть акций Калининградского морского торгового порта
Арбитражный суд Калининградской области арестовал часть акций Калининградского морского торгового порта (КМТП). Это сделано по иску Генеральной прокуратуры, которая полагает, что контроль над портом был получен иностранной компанией с нарушениями.
"[Суд] определил: ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер... удовлетворить в части: наложить арест на все акции АО "Калининградский морской торговый порт", находящиеся во владении компании "Орнето партнерз ЛП" (Orneto partners LP) и Пурима Дмитрия Юрьевича", — следует из документа в картотеке суда.
По этой причине руководству компании запрещено принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и выплате вознаграждений совету директоров. Генпрокуратура просит взыскать в доход государства 43 тысячи акций порта, принадлежащие Orneto partners LP, а также 3,5 тысячи акций из активов Пурима.
По мнению надзорного ведомства, контроль над стратегическим портом установлен через "последовательные действия с нарушением Федерального закона от 29 апреля 2008 года".
Как следует из информации на сайте Калининградского морского торгового порта, это "крупнейшее предприятие самого западного и единственного незамерзающего российского порта на Балтийском море".
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kscport.ru