Дипломат не исключил скорый визит главы МАГАТЭ в Россию

Гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может уже в ближайшее время посетить Россию. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Думаю, это вполне реально", — сказал он РИА "Новости", отвечая на вопрос, планирует ли Москва пригласить Гросси для обсуждения вопроса о Запорожской АЭС.

"Не на следующей неделе, но несколько позднее визит Рафаэля Гросси в Россию вполне может состояться", — отметил Ульянов.