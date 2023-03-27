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27 марта, 00:23

Дипломат не исключил скорый визит главы МАГАТЭ в Россию

Ульянов: Гендиректор МАГАТЭ может посетить Россию в ближайшее время

Гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может уже в ближайшее время посетить Россию. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Думаю, это вполне реально", — сказал он РИА "Новости", отвечая на вопрос, планирует ли Москва пригласить Гросси для обсуждения вопроса о Запорожской АЭС.

"Не на следующей неделе, но несколько позднее визит Рафаэля Гросси в Россию вполне может состояться", — отметил Ульянов.

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Как сообщал Лайф, ранее советник главы "Росэнергоатома" называл конкретную дату визита Гросси в Россию. По его словам, глава МАГАТЭ посетит ЗАЭС 29 марта.

Обложка ©

ТАСС \ EPA \ CHRISTIAN BRUNA

Андрей Григорьев
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