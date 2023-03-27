Россиянина впервые осудили по делу о тигриных фейках

Приморский суд впервые вынес постановление по делу о фейках про тигра. Жителя села Яковлевка оштрафовали на 50 тысяч рублей за распространение среди односельчан ложной информации о заходившем в деревню хищнике.

"Совершил распространение... заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан... в мобильном приложении социальной сети WhatsApp в открытой группе с участниками 270 человек и в мобильном приложении социальной сети Telegram с участниками более 1000 человек", — говорится в постановлении суда.

В начале этого года жительница села Яковлевка сообщила в правоохранительные органы, что на улице Совхозной находится тигр. Она сослалась на фотографию, которую якобы сделал очевидец. Сотрудники не обнаружили ни хищника, ни его следов. Но зато полицейским удалось установить личность распространявшего фейки — им оказался 30-летний житель деревни.

На него составили протокол об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ и в Интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественному порядку). Мировой суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей с конфискацией мобильного телефона. Постановление ещё может быть обжаловано.