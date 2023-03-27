"Мои сто лет одиночества позади": Ирена Понарошку впервые показала нового возлюбленного

Телеведущая Ирена Понарошку, так долго молчавшая о своей личной жизни, продемонстрировала в соцсетях нового возлюбленного. Сделать это 40-летняя звезда решила с помощью романтического видео.

Ирена Понарошку и её новый мужчина. Видео © Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / Irenaponaroshku

Прежде чем явить миру своё видеотворение, она предупредила поклонников, что волнуется "до мокрых ладошек", и попросила их "смотреть сердцем". Также она добавила, что теперь её "сто лет одиночества" позади, видимо, делая отсылку к роману Габриэля Гарсиа Маркеса.

Однако не все подписчики поймали эту романтическую волну и отреагировали на пост с иронией. Кто-то в шутку спросил, не Райан ли это Гослинг. Кто-то написал: "Горько!" Был и тот, кто увидел в избраннике Понарошку Сергея Жукова. Однако даже те, кто не стал упражняться в остроумии, заинтересовались, кем же является избранник звезды. Как пишет StarHit, предположительно, это Руслан Годизов. Он занимается спортом, путешествует и воспитывает семилетнего сына.

В свою очередь, Годизов намекнул на отношения с Понарошку в соцсетях. Он рассказал душещипательную историю, как ринулся в пучину приложений для знакомств искать себе девушку для жизни. Однако, писал он, чем дольше искал, тем меньше у него было сил распознать разницу между "примеряемыми вещами" — именно с предметами гардероба он сравнил тех, в ком пытался разглядеть свою будущую судьбу.

"Если резюмировать, то, кроме истощения, я для себя там ничего не нашёл. А своё счастье повстречал совсем в другом месте", — признался Годизов.