Политика из Франции возмутило заявление Киева о ядерном оружии в Белоруссии
Французского политика Филиппо возмутило заявление Киева о ядерном оружии в Белоруссии
Экс-депутат Европарламента от Франции Флориан Филиппо резко отреагировал на слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который, комментируя решение России разместить ядерные силы в Белоруссии, заявил, что та якобы взята в ядерные заложники.
Французский политик на своей странице в "Твиттере" напомнил, как обстоят дела с этим вопросом в европейских государствах.
"Значит, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, где размещено сто американских ядерных боеголовок, взяты в ядерные заложники США, не так ли?!" — написал он.
Ранее Лайф сообщал о том, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом накануне заявил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что лидер соседней страны Александр Лукашенко давно ставил вопрос об этом.
Минобороны РФ