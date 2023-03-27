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27 марта, 02:44

Политика из Франции возмутило заявление Киева о ядерном оружии в Белоруссии

Французского политика Филиппо возмутило заявление Киева о ядерном оружии в Белоруссии

Экс-депутат Европарламента от Франции Флориан Филиппо резко отреагировал на слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который, комментируя решение России разместить ядерные силы в Белоруссии, заявил, что та якобы взята в ядерные заложники.

Французский политик на своей странице в "Твиттере" напомнил, как обстоят дела с этим вопросом в европейских государствах.

"Значит, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, где размещено сто американских ядерных боеголовок, взяты в ядерные заложники США, не так ли?!" — написал он.

Эксперт объяснил, зачем России хранилище ядерного стратегического оружия в Белоруссии

Эксперт объяснил, зачем России хранилище ядерного стратегического оружия в Белоруссии

Ранее Лайф сообщал о том, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом накануне заявил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что лидер соседней страны Александр Лукашенко давно ставил вопрос об этом.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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