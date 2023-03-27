Жителей Камчатки предупредили о девятиметровых волнах

С середины дня 28 марта в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки ожидаются волны высотой восемь-девять метров. Явление сохранится до конца суток. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах", — говорится в сообщении ведомства.

Главк МЧС уточняет, что расположенным на побережье населённым пунктам такие волны не угрожают, а вот владельцам судов, которые находятся в тех районах, следует принять дополнительные меры безопасности.