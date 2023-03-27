"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

27 марта, 03:18

Жителей Камчатки предупредили о девятиметровых волнах

МЧС: У берегов Камчатки ожидается шторм с высотой волн до 9 метров

С середины дня 28 марта в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки ожидаются волны высотой восемь-девять метров. Явление сохранится до конца суток. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах", — говорится в сообщении ведомства.

Главк МЧС уточняет, что расположенным на побережье населённым пунктам такие волны не угрожают, а вот владельцам судов, которые находятся в тех районах, следует принять дополнительные меры безопасности.

На Кунашире после шторма берег оказался усыпан иваси

На Кунашире после шторма берег оказался усыпан иваси

Ранее Лайф писал, что на Камчатке пожарный проплыл 40 метров в ледяной воде, чтобы спасти девочку с оторвавшейся от берега льдины.

Обложка ©

ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

Арина Родионова
  • Новости
  • МЧС
  • Происшествия
  • Камчатский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров