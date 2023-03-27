Политолог объяснил "шпиономанию" Бербок её непрофессионализмом

"Приступ шпиономании" у главы МИД ФРГ Анналены Бербок — это проявление её непрофессионализма в дипломатии и страха перед Соединёнными Штатами, считает директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Так он прокомментировал заявление германского министра о планах выслать из страны целую группу российских дипломатов.

"В принципе, она вообще не профессиональна ни в чём. Где бы она до этого ни работала, где бы она ни была, она выполняла только то, что ей говорили её начальники, и несла порой полный бред. Но это не мешало ей делать карьеру", — рассказал Подлесный в стриме телеканала "360".

Подлесный считает, что на Западе сейчас вообще нет профессионалов на ключевых должностях — ни в сфере дипломатии, ни в военном деле. Он привёл в пример также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав её при этом "хорошим исполнителем воли Соединённых Штатов Америки". Учёный обратил внимание, что она делает то, что ей скажет "старший брат". Кроме того, к числу таковых эксперт причислил Федеральное правительство Германии в целом, включая и самого канцлера Олафа Шольца. Политолог отметил, что кабмин ФРГ скорее руководствуется не интересами своей страны, а страхом попасть в чёрный список Америки. А боятся они, по словам Подлесного, того, что, если начнут "брыкаться", США достанут из шкафа скелеты, выложат компромат, который есть на каждого, и не побрезгуют уничтожить "буквально всё".

"К тому же у большинства из этих политиков счета находятся в американских банках. Или не в американских банках, но в долларах. А по закону США, если хотя бы один доллар есть, этот счёт уже может быть арестован. Вот такая большая проблема непрофессионализма тех людей, которые должны быть профессионалами", — резюмировал Подлесный.