Мурашко ответил на вопрос о влиянии санкций на здравоохранение
Мурашко: Система здравоохранения России на фоне санкций работает стабильно
Российская система здравоохранения, несмотря на санкции, работает стабильно. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Система здравоохранения работает стабильно", — приводит РИА "Новости" его ответ на вопрос о работе системы здравоохранения через год после начала введения санкций.
Министр добавил, что в стране растут обороты по разработке и выпуску отечественной медицинской продукции.
Как сообщал Лайф, ранее Мурашко заверил, что в России не наблюдается "глобального дефицита" лекарств и медицинского оборудования. В стране есть механизмы для быстрого решения проблем в этой сфере, отметил он.