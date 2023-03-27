Мурашко ответил на вопрос о влиянии санкций на здравоохранение

Российская система здравоохранения, несмотря на санкции, работает стабильно. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Система здравоохранения работает стабильно", — приводит РИА "Новости" его ответ на вопрос о работе системы здравоохранения через год после начала введения санкций.

Министр добавил, что в стране растут обороты по разработке и выпуску отечественной медицинской продукции.