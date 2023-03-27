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27 марта, 03:39

Мурашко ответил на вопрос о влиянии санкций на здравоохранение

Мурашко: Система здравоохранения России на фоне санкций работает стабильно

Российская система здравоохранения, несмотря на санкции, работает стабильно. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Система здравоохранения работает стабильно", — приводит РИА "Новости" его ответ на вопрос о работе системы здравоохранения через год после начала введения санкций.

Министр добавил, что в стране растут обороты по разработке и выпуску отечественной медицинской продукции.

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Как сообщал Лайф, ранее Мурашко заверил, что в России не наблюдается "глобального дефицита" лекарств и медицинского оборудования. В стране есть механизмы для быстрого решения проблем в этой сфере, отметил он.

Андрей Григорьев
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