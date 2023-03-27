"Кошмарят по полной": Рогов заявил о репрессиях в подконтрольной Киеву части Запорожья
Рогов: В подконтрольной Киеву части Запорожья усилены репрессии
В подконтрольной киевским властям части Запорожской области усилены репрессии. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться. Они больше не сидят как загнанные в своих домах", — сказал РИА "Новости" Рогов.
Он добавил, что люди там выходят из-под контроля киевского режима, потому что "видят весь беспредел, что творят украинские боевики".
Как писал ранее Лайф, у Зеленского "диагностировали" истерику из-за попыток ВСУ прорвать запорожский фронт. По словам Рогова, время покажет, когда украинские войска "сунутся полномасштабно".
Flickr / ВСУ