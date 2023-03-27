"Кошмарят по полной": Рогов заявил о репрессиях в подконтрольной Киеву части Запорожья

В подконтрольной киевским властям части Запорожской области усилены репрессии. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться. Они больше не сидят как загнанные в своих домах", — сказал РИА "Новости" Рогов.

Он добавил, что люди там выходят из-под контроля киевского режима, потому что "видят весь беспредел, что творят украинские боевики".