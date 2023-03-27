"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

27 марта, 04:47

"Кошмарят по полной": Рогов заявил о репрессиях в подконтрольной Киеву части Запорожья

Рогов: В подконтрольной Киеву части Запорожья усилены репрессии

В подконтрольной киевским властям части Запорожской области усилены репрессии. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться. Они больше не сидят как загнанные в своих домах", — сказал РИА "Новости" Рогов.

Он добавил, что люди там выходят из-под контроля киевского режима, потому что "видят весь беспредел, что творят украинские боевики".

Обманный манёвр или начало наступления: Что известно об атаке ВСУ в Запорожье

Обманный манёвр или начало наступления: Что известно об атаке ВСУ в Запорожье

Как писал ранее Лайф, у Зеленского "диагностировали" истерику из-за попыток ВСУ прорвать запорожский фронт. По словам Рогова, время покажет, когда украинские войска "сунутся полномасштабно".

Обложка ©

Flickr / ВСУ

Арина Родионова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров