Президент Украины Владимир Зеленский впал в истерику, поэтому чем дальше, тем больше попыток Киев будет предпринимать для прорыва линии фронта в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Ранее ВСУ предприняли попытку разведки боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожья, но потерпели поражение и были отброшены. По оценке Рогова, они потеряли более 40 человек и как минимум восемь единиц бронетехники.

"Подобные вещи будут происходить постоянно. И чем дальше в лес, тем больше подобных действий будет осуществляться, потому что Запад требует результатов. У Зеленского истерика, ему надо показать "перемогу" (победу. — Прим. Лайфа), а её нет", — сказал глава движения "Мы вместе с Россией" в эфире передачи "Соловьёв Live".

По словам Рогова, время покажет, когда украинские войска "сунутся полномасштабно". Он подчеркнул, что сейчас обстановка на фронте напряжённая, но контролируемая.

"Враг не прошёл и не пройдёт. Мы прекрасно понимаем, что нацисты всё равно попрут рано или поздно. Мы готовимся во всеоружии", — отметил Рогов, добавив, что о подготовке ВСУ к наступлению свидетельствуют стягивание резервов и экономия снарядов американской РСЗО HIMARS.