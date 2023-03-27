В Лобне 11-летняя девочка покончила с собой после ссоры с мамой из-за собаки

Трагедия произошла в подмосковном городе Лобня. За несколько минут до смерти школьница поругалась с мамой: та не хотела заводить в семье собаку. Когда все успокоились, родители договорились сходить в магазин вместе с дочерью, а девочка сказала, что подождёт их в подъезде. Когда мама вышла из квартиры, то обнаружила бездыханное тело ребёнка.