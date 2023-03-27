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27 марта, 07:26

В Лобне 11-летняя девочка покончила с собой после ссоры с мамой из-за собаки

11-летняя девочка покончила с собой в Подмосковье. Подробности жуткой истории рассказал телеграм-канал SHOT.

Трагедия произошла в подмосковном городе Лобня. За несколько минут до смерти школьница поругалась с мамой: та не хотела заводить в семье собаку. Когда все успокоились, родители договорились сходить в магазин вместе с дочерью, а девочка сказала, что подождёт их в подъезде. Когда мама вышла из квартиры, то обнаружила бездыханное тело ребёнка.

Делом занялись правоохранители. Они проверяют, в каких условиях росла девочка. При этом родители уверяют, что у школьницы никогда не было мыслей о самоубийстве.

Ранее Лайф рассказывал, что в селе Ивановка Октябрьского района Волгоградской области 15-летний подросток выстрелил из пневматической винтовки в живот 12-летнему другу.

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Обложка ©

Shutterstock

Максим Плетнёв
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