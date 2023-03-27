Россияне рассказали, в какой век они отправились бы на машине времени

Россияне рассказали, с кем из исторических личностей они хотели бы пообщаться: в топе оказались российский император Пётр I, глава СССР Иосиф Сталин и "наше всё" Александр Пушкин. А вот если бы гражданам выпала возможность прокатиться на машине времени, пунктом назначения они бы выбрали XX век. Итоги опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Рейтинг личностей, с которыми бы хотели познакомиться россияне, выглядит так: Пётр I (17%);

Иосиф Сталин (15%);

Александр Пушкин (7%);

Владимир Ленин (7%);

Екатерина II (7%);

Михаил Ломоносов (5%);

Пётр Столыпин (5%) ;

Николай II (5%).

А вот если говорить об исторической эпохе, которую большинство россиян выбрали бы для путешествия во времени, то это XX век (29%). Далее по популярности идут XIX и XVIII века, а также XXI век (16%, 12% и 10% соответственно). Более ранние исторические периоды упоминались реже (6%).