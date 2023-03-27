Россияне рассказали, в какой век они отправились бы на машине времени
ВЦИОМ: Россияне хотели бы пообщаться с Петром I, Сталиным и Пушкиным
Россияне рассказали, с кем из исторических личностей они хотели бы пообщаться: в топе оказались российский император Пётр I, глава СССР Иосиф Сталин и "наше всё" Александр Пушкин. А вот если бы гражданам выпала возможность прокатиться на машине времени, пунктом назначения они бы выбрали XX век. Итоги опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Рейтинг личностей, с которыми бы хотели познакомиться россияне, выглядит так:
- Пётр I (17%);
- Иосиф Сталин (15%);
- Александр Пушкин (7%);
- Владимир Ленин (7%);
- Екатерина II (7%);
- Михаил Ломоносов (5%);
- Пётр Столыпин (5%) ;
- Николай II (5%).
А вот если говорить об исторической эпохе, которую большинство россиян выбрали бы для путешествия во времени, то это XX век (29%). Далее по популярности идут XIX и XVIII века, а также XXI век (16%, 12% и 10% соответственно). Более ранние исторические периоды упоминались реже (6%).
А ранее в ФСО развеяли главный миф о смерти Сталина. Как рассказал доктор исторических наук Сергей Девятов, версия об отравлении как причине смерти генералиссимуса не имеет под собой оснований, так как он умер от инсульта, что подтверждается досконально изученными событиями того времени и историей болезни.
ТАСС / Созинов Виталий