В ФСО развеяли главный миф о смерти Сталина

Версия об отравлении как причине смерти Иосифа Сталина не имеет под собой оснований, заявил советник директора Федеральной службы охраны России, доктор исторических наук Сергей Девятов. Он напомнил, что генералиссимус умер от инсульта, что подтверждается досконально изученными событиями того времени и историей болезни.

"На сегодняшний день опубликована история болезни Сталина, где в том числе есть и информация о последних днях жизни уже после поразившего его инсульта. С медицинской точки зрения, с точки зрения клинической картины там всё отчётливо понятно", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Причём различные конспирологические версии, по словам Девятова, выдвигаются из-за незнания системы охраны на "Ближней даче" — подмосковной резиденции Сталина, из-за которой сделать там что-то "было нереально". Однако сам вождь стал заложником этой безопасности: он запретил кому-либо входить к нему без разрешения, пользуясь кнопками для вызова персонала.

"Те, кто в тот момент [смерти Сталина] дежурил на даче, такого себе позволить не могли... 1 марта утренняя смена уехала по домам, заступила новая смена. Но время шло, а в здании — никакого движения, никаких вызовов. В какой-то момент в Малой столовой загорелся свет, было зафиксировано движение. На этом охрана успокоилась", — добавил Девятов.

Однако далее вновь наступила тишина. Тогда было решено дождаться фельдъегеря с бумагами из Кремля, воспользовавшись им как предлогом для проверки. По приезде он разложил документы в комнате напротив Малой столовой, а охранник, находившийся рядом, увидел через открытую дверь лежащего на полу Сталина. Об этом было сразу доложено Семёну Игнатьеву — начальнику охраны и главе МГБ СССР. Тот в свою очередь приказал позвонить членам политбюро Георгию Маленкову и Лаврентию Берии.

"Позвонили. Те прибыли... Формулировка происходящего от приехавших была такой: "Вы что, не видите, товарищ Сталин отдыхает, а вы тут панику наводите"... Надо понимать, что это была реально тяжёлая эпоха и при ещё живом Сталине принимать какие-то решения в отношении него было смертельно опасно... Это касалось и членов политбюро", — добавил Девятов.

Историк уверен, что развеять миф об отравлении Сталина можно, проведя исследование его биоматериалов. Благо, такие сохранились, однако в этих целях их никто не использовал.