В Москве появилась банда воров, похищающих из ресторанов сушилки для рук

Неизвестные похитили из московских ресторанов сушилки для рук Dyson на сумму в несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Воры орудовали в прошедшие выходные. Их целями стали туалеты заведений в районах Москвы Коньково, Зюзино и Северное Чертаново. Стоимость одной сушилки для рук Dyson составляет примерно 100 тысяч рублей. Злоумышленникам удалось скрыться с аппаратами незаметно. Теперь поисками похитителей занимается полиция.