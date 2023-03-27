В Москве появилась банда воров, похищающих из ресторанов сушилки для рук
В Москве ищут похитителей сушилок Dyson из ресторанных туалетов
Неизвестные похитили из московских ресторанов сушилки для рук Dyson на сумму в несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Воры орудовали в прошедшие выходные. Их целями стали туалеты заведений в районах Москвы Коньково, Зюзино и Северное Чертаново. Стоимость одной сушилки для рук Dyson составляет примерно 100 тысяч рублей. Злоумышленникам удалось скрыться с аппаратами незаметно. Теперь поисками похитителей занимается полиция.
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