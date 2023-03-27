В Ярославле экс-депутат через суд потребовал заменить слово "мэр" на русский аналог
Бывший депутат в Ярославской области Александр Симон подал в суд иск с требованием заменить аналогами из русского языка слова "мэр", "мэрия" и "муниципалитет". Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Козлова.
"На данный момент административный иск зарегистрирован, материалы переданы судье, но процессуальных решений пока нет", — сказала Козлова в беседе с РИА "Новости".
Иск направлен к областной думе, муниципалитету и к мэрии Ярославля, уточнила она. По словам Козловой, бывший депутат муниципалитета Ярославля просит признать употребление вышеупомянутых заимствованных слов противоречащим закону "О государственном языке Российской Федерации".
По закону при наличии аналогов в русском языке недопустимо употреблять иностранные слова и выражения. Экс-депутат привёл русские синонимы, но, какие именно, — в суде не уточнили. Пресс-секретарь добавила, что иск может быть принят к рассмотрению или возвращён истцу.
Ранее Лайф писал о том, что поправка в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации", запрещающая употребление иностранных слов, не будет касаться СМИ, рекламы и литературы, если речь идёт о самовыражении.
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