В Ярославле экс-депутат через суд потребовал заменить слово "мэр" на русский аналог

Бывший депутат в Ярославской области Александр Симон подал в суд иск с требованием заменить аналогами из русского языка слова "мэр", "мэрия" и "муниципалитет". Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Козлова.

"На данный момент административный иск зарегистрирован, материалы переданы судье, но процессуальных решений пока нет", — сказала Козлова в беседе с РИА "Новости".

Иск направлен к областной думе, муниципалитету и к мэрии Ярославля, уточнила она. По словам Козловой, бывший депутат муниципалитета Ярославля просит признать употребление вышеупомянутых заимствованных слов противоречащим закону "О государственном языке Российской Федерации".

По закону при наличии аналогов в русском языке недопустимо употреблять иностранные слова и выражения. Экс-депутат привёл русские синонимы, но, какие именно, — в суде не уточнили. Пресс-секретарь добавила, что иск может быть принят к рассмотрению или возвращён истцу.